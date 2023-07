Romania este una dintre cele 46 de state membre ale Consiliului Birourilor, mai cunoscut ca sistemul Carte Verde, iar acest fapt ii scapa pe soferii romani de suficiente batai de cap. Fiind si membrii ai Uniunii Europene, deci supunandu-ne Directivei care guverneaza asigurarile RCA in regiune, "misiunea" unui sofer care pleaca in vacanta cu familia in afara tarii este chiar mai usoara. Practic, pentru a fi sigur ca este acoperit in caz ca provoaca daune nu mai este nevoie sa faca nimic special, ... citeste toata stirea