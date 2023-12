Politele de asigurare incheiate de Euroins Asigurare Reasigurare inceteaza de drept, in data de 7 decembrie 2023, cu exceptia contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 - Garantii, polite, care vor inceta in data de 5 februarie 2024, si recomandam celor care au RCA la Euroins sa reinnoiasca asigurarea cat mai repede posibil, pentru a se evita aglomeratia din ultima zi, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Directiei Generale Asigurari, din cadrul Autoritatii de ... citeste toata stirea