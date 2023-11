In cadrul conferintei internationale "Trenduri care definesc viitorul! Impactul ESG asupra pietelor financiare nebancare, Editia a IX-a", organizata astazi 09.11.2023 de ISF, Presedintele Institutului de Studii Financiare si Directorul General ai Directiei Generale Asigurari din ASF, domnul Valentin Ionescu, a declarat:"Companiile de asigurari sunt tot mai constiente de importanta factorilor ESG in evaluarea riscurilor si oportunitatilor. Iata cateva moduri in care ESG influenteaza piata ... citeste toata stirea