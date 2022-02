Venituri bugetare de peste 1,5 miliarde lei, incasate de Finantele bistritene, anul trecut!

Dorina Cicioc, sef Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud, a anuntat, in cadrul Colegiului Prefectural, ca programul de incasari venituri bugetare alocat AJFP B-N pentru anul 2021 a fost realizat in proportie de 102,42%, incasandu-se 1.569.874 mii lei." Comparativ cu anul 2020 s-au incasat cu 13,53% mai mult, in suma absoluta cu 187.087 mii lei. Pentru luna ianuarie 2022 programul de incasari venituri bugetare alocat judetului nostru a fost de 130.900 mii lei, acesta ... citeste toata stirea