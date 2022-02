100 de ani de la nasterea compozitorului Tudor Jarda

Printre compozitorii romani care s-au impus cu stralucire in viata muzicala romanesca din ultimele decenii se numara TUDOR JARDA - profesor, dirijor, etnomuzicolog si apreciat compozitor, care a intuit forta artistica ce salasluieste in creatia populara.Folclorul este prezent in creatia sa prin ceea ce numim etos, prin acel specific romanesc, mai mult sau mai putin constientizat, din paginile simfoniilor si a celorlalte creatii vocal-simfonice si de opera.Inclinatia inspre valorificarea ... citeste toata stirea