1918 ... luna a unsprezecea, ziua a unsprezecea, ora unsprezece

Atunci a intrat in vigoare Armistitiul prin care se punea capat luptelor de pe frontul de vest din timpul Primului Razboi Mondial (1914 - 1918).Pe documentul semnat la ora cinci si zece minute intr-un vagon de cale ferata stationat in padurea Compiegne, in apropierea garii din localitatea Rethondes, din Franta, si-au pus semnaturile Maresalul Ferdinand Foch pentru Franta, Amiralul Sir Rosslyn Wemyss, Amiralul George Hope si capitanul Jack Marriott pentru Marea Britanie, iar pentru Germania, ... citeste toata stirea