A inghetat umorul

Zi trista pentru cultura din Romania. Era dimineata si-l sunasem pe Cornel Udrea sa stabilim ora de intrare in direct in emisiune. Aveam de rezolvat impreuna doua teme: mesaj pentru cei 25 de ani AS-TV si textul meu pentru "Ecourile Maraton". De obicei imi raspundea imediat. Acum, nici un raspuns. M-am gandit ca poate e prea devreme si am pornit spre redactie. Stupoare! A decedat Cornel Udrea!! Nu se poate!!! Acum cateva zile am vorbit impreuna si ne-am stabilit activitati de viitor in comun. ... citește toată știrea