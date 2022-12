Acasa la Rebreanu

Scriitorul astrist din Prislop IOAN BOEsAN, membru in Liga Scriitorilor Romani, de Zilele Rebreanu si-a prezentat a patra carte dedicata domnisorului Liviut.Cartea a fost sarbatorita in sala "George Cosbuc" din incinta muzeului, in acel depozit al inteligentei omenesti ce contine multe cunostinte, sensibilitati si emotii, o comoara fara de pret care aduna cele mai frumoase ganduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi cu incredere si pricepere.Sarbatoarea cartii, acasa la scriitor ... citeste toata stirea