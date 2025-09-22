Editeaza

Actori pentru marea interpretare - viata

Sursa: Rasunetul
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:11
7 citiri
Ma intreb acum, dupa aproape saptezeci de ani de la prima zi de scoala, ce voi fi simtit atunci si incerc, desigur, sa ma revad in copilul de atunci cu ghiozdanul de carton pregatit sa fac cei circa doua sute de pasi pe ulitele Bodrogului, sat vechi din Campia Aradului, inca toropit de soarele unui septembrie uscat, in care, la orele amiezii, totul parea ca se topeste sub miscarea ametitoare a valurilor de aer cald venind dinspre pusta. Nici macar apele Muresului care curgeau agale, de o ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Aurel Ghiba: Daca Dumnezeu nu e, nimic nu e
Am lecturat cu deosebita atentie articolul preotului Vasile Remi, publicat in "Rasunetul" compunere ...
Judecatorii Ladislau Balazsy-Titieni si Gheorghe Buta si avocatii Corneliu Muresan si Vasile Pahone dau numele unor sali de judecata civile la Palatul de Justitie din Bistrita
Un eveniment de importanta simbolica si institutionala pentru comunitatea juridica din judetul ...
Mircea Popa (Bravo) si Cristian Ilisuan - Cetateni de onoare ai orasului Beclean
"Am avut azi deosebita onoare de a le inmana beclenarilor Mircea Popa si Cristian Ilisuan titlul de ...
ActualitateBusinessSportLife Show