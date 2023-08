O oribila crima, cum rar intalnim in istorie, a avut loc la 15 august 1714, cand, din ordinul sultanului Ahmed al III-lea si a marelui vizir Gin Ali, domnul Esarii Romanesti Constantin Brancoveanu (1688-1714) si cei patru fii ai sai - Constantin, Stefan, Radu si Matei au fost condamnati si executati in piata Ialy- Kiosc, in prezenta ambasadorilor marilor puteri europene, Franta, Anglia, Rusia, Imperiul Habsburgic, a altor invitati, a unei multimi insirata pe malul Bosforului, supravegheati de ... citeste toata stirea