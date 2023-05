Desi locuieste cu familia in Statele Unite din 2004, bistriteana noastra simte ca sufletul (the soul, yes?) i-a ramas acasa, aici, sub stelele unde s-a nascut. Stapaneste ireprosabil limbile engleza, germana (si nu numai), pe care le-a predat la Colegiul "Liviu Rebreanu" in municipiul nostru, intre 1996-2004 si tine cu salutara inversunare a fi o fiica iubitoare a neamului nostru, de care nimic nu o poate desparti, nici vremile, nici spatiile transatlantice:"Eu scriu in romaneste, sa nu ... citeste toata stirea