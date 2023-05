Pentru orice scriitor, momentul cand si-a vazut pentru prima oara numele tiparit intr-o publicatie este unul de neuitat. Ce amintiri aveti despre momentul cand v-ati vazut, pentru prima oara, numele tiparit intr-o publicatie?Ilie RadDebutul? Am debutat de atitea ori, in viata asta, incit am ajuns sa consider drept data absoluta a debutului chiar data si momentul nasterii...! Tipatul (sau scincetul?) acela a fost primul meu vers inspirat...! Ca zicea si (colegu') Nietzsche alintindu-se, ... citeste toata stirea