Alice Valeria Micu: Frecventele inalte ale inimii

Era o femeie neiubita. Simtea asta si-si traia neiubirea in fiecare clipa. Nici nu mai stia de cand nu mai simtise accelerarea pulsului si inima sa o traga in sus si-n jos, in dreapta si-n stanga la fiecare bataie, in apropierea omului drag, anticipand un gest, un cuvant, o privire care spune totul, din partea unuia care sa declanseze in biata ei inima frecventele inalte ale iubirii. Se stia hipotensiva, cu pulsul slab, abia simtit, cat sa nu se opreasca de tot. Asa credea ea ca a lasat