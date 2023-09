In peisajul literaturii romane contemporane, Mariana Pandaru isi are un loc distinct. Eu personal consider ca este vorba chiar de un model, prin devotamentul cu care slujeste cuvantul nu numai ca poet, cum a fost din inceputuri, respectiv prin deceniul al VIII-lea si al IX-lea in secolul XX, cand in 1988 debuteaza editorial la Timisoara cu vol. Dincolo de rau, campia, urmat in 1996 de Ferigi inzapezite, pentru care primeste premiul Mihai Eminescu la Festivalul de creatie de la Suceava in 1997. ... citeste toata stirea