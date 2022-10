Andrei Gazsi: Cativa pasi pe malul Somesului

Saltul mortal se suprapune, din punctul de vedere al fantasticului, cu saltul iubirii, ne atragea atentia filozoful la unul din cursurile lui, dar sa nu confundati pasiunea cu etica, ne-a mai precizat profesorul la sfarsitul cursului, pentru ca altfel nu veti intelege fantastica saritura a lui Tristan pana in patul Isoldei, dupa care am pornit, fiecare la treburile noastre, doar ca proful de filozofie, ajungandu-ma din urma, m-a intrebat, asa, intr-o doara, daca nu as fi dispus sa-l insotesc ... citeste toata stirea