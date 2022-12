Andrei Marga a primit Premiul de excelenta pentru "opera filosofica" publicata de Editura Academiei Romane

Editura Academiei Romane din Bucuresti a acordat premii pentru cei mai prolifici autori pe care i-a publicat.Lui Andrei Marga i s-a acordat premiul pentru "opera filosofica".La Editura Academiei Romane, profesorul clujean a publicat, in prima editie sau in editiile a doua sau a treia, carti de istoria filosofiei, logica, filosofia religiei, cercetari strategice, precum si carti de filosofie sistematica, conform programului sau de elaborare a unei sistematizari filosofice sub titlul ... citeste toata stirea