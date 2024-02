Andrei Moldovan si literatura traditionala din nordul transilvan

Pasionat de folclor inca de pe vremea apostolatului sau de dascal, criticul si istoricul literar Andrei Moldovan a pus in lumina tiparului o impresionanta culegere de folclor, intitulata ,,Literatura traditionala din Nord'', aparuta in trei volume la Editura ,,Charmides'', Bistrita, 2017.Lucrarea este insotita de un ,,Cuvant introductiv''din care aflam adevarata poveste a acestui demers, care a inceput in 1967, pe cand isi incepea activitatea la catedra in satul Perisor din judetul ... citește toată știrea