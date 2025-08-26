Editeaza

Ansamblul "Somesul" Beclean, admirat si aplaudat in Polonia

Sursa: Rasunetul
Marti, 26 August 2025, ora 10:06
In perioada 22-25 august, Ansamblul folcloric "Somesul" al Casei de Cultura "Radu Saplacan" din Beclean a efectuat un turneu artistic in localitatea Pcim, Polonia. Membrii ansamblului au evoluat alaturi de alte grupuri artistice, in cadrul sarbatorilor dedicate recoltei din acest an, prezentand suite de jocuri traditionale din Esara Oasului, Esara Fagarasului si, bineinteles, suitele somesene, remarcabile prin diversitatea miscarilor, cromatica costumelor si dinamica lor.

Solistii Maria Ratiu, ...citește toată știrea

