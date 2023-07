Daca as puteaSa-mi revars agonia asupra unui bob de grauPe care apoi sa il plantezintr-un pamant udat de stropitoarea ochilor meiM-as imbraca in haina semanatoruluiSi as dansa in picioarele goale deasupra semintelor care-mi acopera insemnarile.As sti odata pentru totdeaunaca boabele se zvarcolesc in mormant si-mi sufoca ... citeste toata stirea