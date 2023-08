Criticul de arta Tatai Balta din Mica Roma e un prieten bun al Nasaudului, unde in anii copilariei si adolescentei isi petrecea o parte din vacanta pe Valea Caselor, la unchiul sau, renumitul fotograf-artist Stefan Tatai, in compania celor trei verisori. Cu ei cutreiera Valea in lung si-n lat, se scaldau in apa limpede a Somesului Mare, mergeau la pescuit pe canalul morii, sareau gardurile in livezile cu fructe de vara, prindeau porumbei din Sinagoga, bateau mingea in curtea liceului, fiind ... citeste toata stirea