Anul ,,Cardinal Iuliu Hossu". Omagii lirice pentru Scoala Ardeleana

,,Scoala Ardeleana este un curent intemeietor prin definitie, este kilometrul zero al celor mai valoroase idei si opere care ne definesc genetic, istoric si sociologic in aria de cugetare a Europei," (Virgil Bercea - Episcop)Coincidente fericite, cuvantarea poetei Ana Blandiana la Academia Romana, din 29 ianuarie 2025, cu ocazia Anului ,,Cardinal Iuliu Hossu", intitulata ,,Cardinalul Iuliu Hossu, ca simbol" si intamplarea ca am dat printre cartile din biblioteca mea de volumul lui Ion Buzasi, ... citește toată știrea