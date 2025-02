Aproape totul despre Bistrita

Pentru mine e atat de placut sa gasesc in cutia postala o carte - semn ca lumea isi respecta traiectoriile valorii. Recent mi-a parvenit o eleganta antologie gandita de neobositul Menut Maximinian: Povestile Bistritei la Editura Charmides, cu ilustratii de Vasile Tolan, prezentat de Oliv Mircea, care apreciaza spectaculoasele iconografii, in care poetica gestului are o importanta imensa. Gavril Esarmure stie ca Bistrita "trebuie povestita si repovestita". Demersul continua, deoarece antologia ... citește toată știrea