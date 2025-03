"Arhivele Bistritei", o revista marturisitoare

Revista "Arhivele Bistritei", anul X, Fascicula 1 ( 25 ), care apare la "Presa Universitara Clujeana" si, incepand cu acest numar, este si sub egida Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania ( UZPR ), coordonator, Mircea Gelu Buta, dedica noul numar, intitulat "Iuliu Hossu, Cardinalul marturisitor", personalitatii ce da numele anului 2025, "Anul Cardinalului Iuliu Hossu", asa cum a fost decretat prin lege, "un an de har pentru fiii Bisericii Greco- Catolice".Nascut la 30 ianuarie 1885, in ... citește toată știrea