Aron Cotrus. Acasa intre ai sai

Nu demult au avut loc la Cergau colocviile anuale de literatura Aron Cotrus. Ca de fiecare data, chipul marelui poet "destarat", dupa cum e cunoscut in literatura noastra, este adus in atentia celor prezenti, si nu numai, momente ale vietii si aspecte ale operei, multe dintre ele inedite, fiind supuse atentiei auditorului de catre cercetatori si oameni avizati ai fenomenului literar. Asa a reusit s-o faca si acum, ca de fiecare data, prin rostirea sa pertinenta, in paralela admirabil realizata, ... citește toată știrea