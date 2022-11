Asa a fost atunci, romanul Elenei Rusu

Dupa luni bune de stat la coada in biblioteca personala, iata ca am reusit sa parcurg drumul povestirii doamnei Elena Rusu, care a scos in fata o dascalita de exceptie, IOANA, eroina romanului de fata, ce a trait intr-o lume presarata cu nazbatii, bucurii si suparari, cu chipuri dragi si intamplari memorabile. Prin acest roman, ce a aparut ca o sarbatoare a sufletului, autoarea Elena Rusu, coboratoare de pe Valea Somesului, cu ani multi pe drumul educatiei in satul de peste Muncel, satul ... citeste toata stirea