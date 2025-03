ASTRA BARGAU devine tot mai activa

ASTRA a fost infiintata in anul 1861 la Sibiu de romani patrioti, crestini ortodocsi si greco-catolici, avand drept initiatori preoti, dascali, militari, juristi, etc. Primul Presedinte ales de Adunarea generala a fost Mitropolitul Ardealului, Andrei Saguna. Astra a avut un rol deosebit in emanciparea culturala si politica a poporului roman din Ardeal.ASTRA sau Asociatia romanilor din Transilvania s-a extins in toata tara, are filiale in Republica Moldova, Ungaria, Serbia, iar extinderea ... citește toată știrea