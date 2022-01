ASTRA NASAUDEANA - O raza de ... lumina

Cand am primit, prin bunavointa domnului profesor Mircea Darosi, ASTRA NASAUDEANA din dec. 2021, si am citit-o, m-am simtit parca atins de o "raza de lumina", nu din aceia care ar fi putut veni de la soare, de la luna, de la un bec puternic, etc. ci de la un indemn la cunoastere. O cunoastere bazata pe contributia unor membrii si colaboratori ai acestei valoroase reviste de cultura si opinie care impartasesc din preocuparile lor din diferite domenii, care incearca sa puna in valoare imensa ... citeste toata stirea