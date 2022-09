Au inceput inscrierile pentru Premiul anual "Grigore Bradea" 2022! 10.000 lei pentru un tanar sculptor din Romania

Asociatia Culturala "Grigore Bradea" - organizatie non-profit infiintata in martie 2013 - are drept scop promovarea operei sculptorului Grigore Bradea, a mostenirii artistice a acestuia, precum si introducerea in circulatia publica a unor documente materiale, audio si video despre opera sa.De asemenea, unul dintre obiectivele Asociatiei Culturale "Grigore Bradea" este si sa promoveze, sa sustina artistii tineri, precum si evenimentele culturale in spatii alternative.In acest sens, din 2013, ... citeste toata stirea