Aurel Rau - 94. Cantece de stea

Pe 9 noiembrie, Aurel Rau, originar din Josenii Bargaului, a implinit varsta de 94 de ani. Imi amintesc cum a fost sarbatorit in cadrul Ateneului de la Bistrita, de prof. Mircea Gelu Buta si de un desant de scriitori clujenei, intre care s-au numarat, Ion Pop, Irina Petras, Adrian Popescu, Ion Cristofor, care au rostit cuvinte emotionante despre poet, adunate cu multa osardie de acelasi Mircea Gelu Buta, in volumul In honorem, din cadrul seriei "Arhivele Bistritei", IX, fascicula 1/23, la care ... citește toată știrea