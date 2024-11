Avram Iancu in dramaturgia romaneasca

Incarcat de legenda, Avram Iancu a devenit nu numai un personaj istoric, ci si unul literar. Alaturi de Eminescu, toti marii scriitori ai epocii au fost atrasi de figura revolutionarului de la 1848. Ei l-au evocat in operele lor si l-au facut erou de literatura, personaj contopit cu marile idealuri ale poporului sau.Niciun gen literar n-a ramas dator sa-i cinsteasca numele si sa-l aseze in cele mai valoroase creatii.Genul dramatic a avut un larg ecou in reliefarea personalitatii lui Avram Iancu. ... citește toată știrea