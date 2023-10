Motto: Parva,-aeCand toamna cu o frunza in manacobora in curtile scolilorsi septembrie calarea zareaarghezian si autumnalsi in Parva, pe atunci (1976),un fel de Batalion Disciplinaral Inspectoratului Scolar B-N,suna goarna adunarii dascalutilor.Din multe localitati,din judet si din tara toata,de unde nu te-ai fi gandit,educatoare, invatatori, profesoriieseau din varacare-i acoperisera ca o umbrelasi se indreptau spre Parva.In Nasaudul academicienilor,ei coborau ... citeste toata stirea