"Balada Episcopului Inochentie, cel prigonit pentru dreptate"

Autorul acestei creatii literare este profesorul si preotul blajean Gheorghe I.Biris (pseudonim Radu Brates) pe care a scris-o in anul 1942, cu prilejul implinirii a 250 de ani de la nasterea lui Inochentie Micu- Klein (1692-1768), dar a fost publicata abia in 1944 in revista sibiana ,,Luceafarul''. Cartea este retiparita intr-o forma noua in 2022 la Editura ,,Napoca Star''din Cluj, fiind conceputa si ingrijita de catre fiica poetului, Liana-Tereza Biris. ,,Balada Episcopului Inochentie, cel ... citeste toata stirea