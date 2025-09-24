Editeaza

Beclenarul Daniel Ratiu, la Festivalul International de Folclor din Torino

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:23
Sambata si duminica 20-21 septembrie 2025, in orasul Torino, din Italia s-a desfasurat a X a editie a Festivalului International de Folclor "Comoara Strabunilor", eveniment cultural organizat de Centrul de Cultura si Traditie Italo Romaneasca din acest frumos oras. Manifestarea artistica face parte din proiectul "Departe de casa, pastram identitatea romaneasca - continuare proiect 2024", finantat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. Evenimentul a avut doua momente importante, primul ...citește toată știrea

