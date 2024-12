Ben Corlaciu, un poet si prozator pe nedrept uitat

Pe numele sau adevarat Benedict Corlaciu, s-a nascut in 6 martie 1924, la Galati, si a decedat la Paris in 15 iunie 1981, la varsta de 57 de ani. Tatal sau, Niculae, fiind jandarm, originar din Muntii Apuseni, a cunoscut-o pe Rozalia in comuna Grosii Esiblesului din Maramures, unde s-au casatorit, dar pentru ca primise o misiune in Galati s-au mutat aici, astfel ca baiatul s-a nascut in acest oras dunarean. Copilaria si-a petrecut-o in satul maramuresean, de care a fost foarte legat pana la ... citește toată știrea