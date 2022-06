Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, model de bune practici la Conferinta Nationala ANBPR

Consiliul Judetean Hunedoara, Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu", Biblioteca Nationala a Romaniei si Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania au organizat Conferinta Nationala ANBPR. Manifestarea de la Deva a cuprins doua sectiuni - "Biblioteca publica, promotor al educatiei adultilor si partener strategic in dezvoltarea durabila cu impact decisiv in comunitate", respectiv, "Contabilitatea si utilizarea resurselor bugetare in cadrul bibliotecilor publice".Pe langa ... citeste toata stirea