Borna... culturala

In nordul Depresiunii Transilvaniei s-a constituit treptet o entitate denumita "Esara Nasaudului", definita prin caracteristici geografice, demografice, etno-folclorice, culturale, de mentalitate individuala si colectiva, etc. comune. Ele au fost bine prezentate intr-un aricol publicat in nr. 19 si 20 al revistei "ASTRA NASAUDEANA", semnat de Cristian Nicolae Botan, Csaba Horvath, Ion Horatiu Pavel, Silviu Florin Fonogea, Viorel Gligor. Toate caracteristicile "Esarii Nasaudului" au suferit in ... citeste toata stirea