Galeria de Arta Concentric a gazduit, in cadrul evenimentelor realizate de Primaria municipiului Bistrita, cu ocazia resfintii Bisericii Evanghelice, vernisajul expozitiei "Bucuria in culoare, culoarea in existenta noastra". Pe simezele situate in imediata apropiere a Complexului Sugalete, Felicia Voica a prezentat pictura in acuarela, pictura acrilica, goblen in miniatura si diverse colaje. Mare parte a lucrarilor surprind Biserica Evanghelica si turnul acesteia din diverse colturi ale cetatii ... citeste toata stirea