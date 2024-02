Calator printre ganduri si culoare

Dupa un debut de succes cu romanul ,,O mie si una de dimineti. Nora", Macedon Tofeni intra in peisajul literar cu o placheta de versuri intitulata ,,Ratacind printre ganduri", o bijuterie lirica acompaniata de mai multe tablouri peisagistice, rod al aceleiasi stari de spirit. Daca pasiunea pentru poezie s-a nascut abia la varsta maturitatii, cea pentru arta plastica este ceva mai veche si are un plus de experienta acumulata inca din anii tineretii. Prin imbinarea culorilor cu arta poetica, lui ... citește toată știrea