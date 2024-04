Capodopera oratoriu "Messiah", la Biserica Evanghelica

Biserica Evanghelica din Bistrita a gazduit, in organizarea Primariei Bistrita si a Centrului Cultural Municipal Bistrita, recitalul corului Con Spirito si al orchestrei New Hope, care au interpretat, sub bagheta lui Kenneth Tucker, capodopera muzicala a secolului al XVIII-lea, oratoriul Mesia de G. F. Handel (partile a doua si a treia). Invitati speciali: soprana Mirela Cusursuz, tenorul Cornelius Tinco si basul Veaceslav (Slavic) Vulpe.Oratoriul Mesia de Handel este o creatie muzicala de ... citește toată știrea