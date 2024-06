Cartea de identitate a Vadului Izei

Ioan Borlean este originar din localitatea Vadu Izei, Maramures (s-a nascut in 15 martie 1958). Are competente si aptitudini artistice in domeniile: pictura, sculptura, ceramica, grafica. Multe din lucrarile sale au fost expuse pe simezele diferitelor expozitii din tara si strainatate si se afla in colectii particulare din Romania si afara.De cativa ani, s-a consacrat picturii icoanelor pe sticla, participand la expozitii din Sighetu Marmatiei, Braine-le-Compte (Belgia), Saramon, Gers, ... citește toată știrea