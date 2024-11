Cartea din cufar

Invitat special in cadrul Festivalului International de Carte Transilvania, editia a X-a, Cluj- Napoca, 25-29 septembrie, 2024, scriitorul elvetian Daniele Dell'Agnola nu a venit doar cu cartea, "Luna din cufar", tradusa din limba italiana in limba romana de catre Violeta Popescu, si aparuta la Editura "Scoala Ardeleana", in Colectia "Longseller", "Cartile care biruie timpul", asa cum se obisnuieste la o lansare, ci si cu protagonista acestei carti, Jolanda Giovanoli, in varsta de ... citește toată știrea