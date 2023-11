Cartea luscanilor "Amintiri de peste rau", este tot mai mult cautata de oameni dornici sa afle ce e nou prin sat, sa afle intamplari si povesti de altadata, ca un izvor de inspiratie pentru iubitorii istoriei locale.Intr-una din zile, venea de la biblioteca oraseneasca avand cartea in mana, domnul Nicu Micu, care iubeste satul de peste rau, prin modul sau de organizare specific multor sate transilvane in stravechea lor structura de obste libera. Un univers special in care inca mai domina arta ... citeste toata stirea