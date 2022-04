Ce filme poti vedea la Happy Cinema Bistrita, in perioada 22- 28 aprilie!

Vineri,22 Aprilie10:00 Baietii rai (dub) 3D - Actiune, Animatie, Comedie, Normal, AG10:20 Chickenhare and the Hamster of Darkness - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Romantic, Dragoste, Premiera, AG10:40 Sonic the Hedgehog 2 (dub) - Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF, Normal, AG12:10 Baietii rai (dub) 3D - Actiune, Animatie, Comedie, Normal, AG12:40 Chickenhare and the Hamster of Darkness - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Romantic, Dragoste, Premiera, AG13:10 Rosu ... citeste toata stirea