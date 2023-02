Ce filme vor rula la Happy Cinema Bistrita, in perioada 3- 9 februarie!

Vineri,3 Februarie13:00 Finnick - Animatie, Aventuri, Normal, AG13:30 Motanul incaltat: Ultima dorinta (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG14:00 Nastrusnicul motan Maurice 2D (dub) - Animatie, Familie, Premiera, AG15:00 Mummies - Animatie, Comedie, Familie, Normal, AG15:40 What's Love Got to Do with It? - Comedie, Romantic, Dragoste, Normal, AP1216:20 Avatar: Calea apei 3D - Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP1217:00 Taximetristi - Comedie, ... citeste toata stirea