Centenar Pavel Chihaia

O scurta biobibliografie in ceea ce il priveste pe Pavel Chihaia (1922-2019) semneaza Gheorghe Glodeanu. Scriitorul si cercetatorul Pavel Chihaia are un profil spiritual complex. S-a nascut la 23 aprilie 1922 in localitatea Corabia din judetul Romanati si s-a stins din viata la 18 iunie 2019, la Obermayer, Germania. A desfasurat o activitate culturala diversa, fiind prozator, dramaturg, eseist si istoric al artelor. Absolvent al Facultatii de Litere si Filosofie din Bucuresti (1941-1945), ... citeste toata stirea