Editeaza

Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud a lansat "Revista Ilustrata", nr. 14 / 2024

Sursa: Rasunetul
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:28
13 citiri
Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud a lansat cel mai recent numar al revistei de specialitate "Revista Ilustrata", nr. 14, pentru anul 2024, realizata de Serviciul de Cercetare si Promovare a Culturii Traditionale si Multimedia.

"Revista Ilustrata" reprezinta o imagine a activitatii Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, in domeniul cercetarii si promovarii culturii populare, artei si literaturii, fiind totodata un document despre valorile culturale si spirituale de pe ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Parintele Vasile Beni: Cand ierti, nu-l eliberezi doar pe celalalt, ci mai ales pe tine insuti
Se spune ca doi oameni au fost tinuti ani de zile intr-o temnita cumplita. In cele din urma au fost ...
Expozitia de arta fotografica Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi vernisata la Complexul Muzeal
Expozitia personala itineranta de fotografie Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi ...
Accident rutier in Bistrita, pe centura zona Pisano. O persoana incarcerata
Doua echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD si echipajul de terapie intensiva mobila ...
ActualitateBusinessSportLife Show