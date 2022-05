Chiar asa, o revista de literatura!

Actualitatea literara apare de 12 ani la Lugoj; in acest orasel si-a gasit publicatia nasul prin Nicolae Silade, director. Este revista a Uniunii Scriitorilor din Romania, apare cu finante de la Consiliul local al municipiului Lugoj si al SIP Timis (nu stiu ce inseamna SIP), are o redactie numeroasa, aleasa, iar in fruntea redactiei sta, dar lucreaza cu sarg, criticul literar, eseistul Remus V. Giorgioni. In prezentul numar R.V.G. scrie despre arta cititului si scrisului la romani, dar nu numai ... citeste toata stirea