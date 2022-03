Cine sunt premiantii concursului national de creativitate artistica "Amandoi, in aburul painii". Festivitatea, marti, la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc"!

CONCURSUL NAEsIONL de CREATIVITATE ARTISTICA "AMANDOI, IN ABURUL PAINII" , editia a 18-a, martie 2022, organizat de Fundatia Culturala "Cezara", Editura "Cezara" si Centrul de Studii Literare "Grigore Vieru" anunta festivitatea de premiere pentru concurentii bistriteniMarti ,22 martie ora 12.00, in Sala de conferinte "Gavril Scridon", BIBLIOTECA JUDEEsEANA "George Cosbuc"Se inscriu in palmaresul editiei:Colegiul National "Andrei Muresanu"Miruna Hordoan - Prof. indrumator Aurora ... citeste toata stirea