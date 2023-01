Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud: Expozitia artistei Cornelia Tersanszki

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud va invita in data de 18 ianuarie 2023, ora 17 la expozitia artistei Cornelia Tersanszki cu titlul Vegetal.Absolventa, in 1984, a Institutului Politehnic Bucuresti, Facultatea de Automatica, artista urmeaza, intre 2011-2014, din pasiune pentru arta, Scoala Populara de Arta Bistrita. Incepand din 2011, participa la numeroase expozitii de grup, in tara (Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Brasov, Bistrita) si strainatate (Marea Britanie, SUA, India, Qatar, Italia, ... citeste toata stirea