Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud: Luni, 17 octombrie, in sala "Borgo Prund" invitam publicul la o calatorie inedita in adancurile Pamantului

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud va asteapta la vernisajul expozitiei "Cuartul", organizata de Sectia Stiintele Naturii, luni 17 octombrie, ora 13:00, in sala "Borgo Prund".Invitam publicul la o calatorie inedita in adancurile Pamantului, acolo unde s-au format florile de mina si mineralele de-a lungul timpului geologic, de unde au fost extrase de mineri si aduse la suprafata ca noi sa ne putem bucura astazi de frumusetea lor.Expozitia aduce in prin plan esantioane de cuart, unele in ... citeste toata stirea